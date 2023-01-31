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21:29, 31 января 2023
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Прохор Шаляпин в образе русалки восхитил поклонниц

Прохор Шаляпин в образе русалки восхитил поклонниц
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Певец Прохор Шаляпин в образе русалки восхитил поклонниц в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), после публикации соответствующей фотографии.

Артист опубликовал фотографию, на которой изображено, как он лежит на побережье океана. При этом его торс обнажен, а на ногах — костюм в виде хвоста русалки.

«Какое красивое фото», «Мило, позитивно, неожиданно», «Вы такой красивый», «Русал Руси за границей», «Ой, какой очаровательный Ихтиандр лежит», «Улыбнуло. Молодец, Прохор, не теряйте позитива», «Браво», «ПрохАриэль», «Классное фото», — написали пользователи сети.

Ранее Прохора Шаляпина в огне сравнили с восточным блюдом. Он опубликовал видеозапись процедуры «чистки ауры».

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