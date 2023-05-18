Стало известно местонахождение пропавшего сына гендиректора сети «Гемотест»

Пропавшего сына гендиректора сети лабороторий «Гемотест» Рудема Газиева нашли во Владимирской области сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 21-летний Аким Газиев был найден в съемной квартире в городе Гороховце оперативниками МВД и ФСБ России. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее сообщалось, что Газиева-младшего похитили неизвестные и требовали у его родителей выкуп в один миллион долларов. После этого предприниматель обратился с заявлением в полицию.