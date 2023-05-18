13:28, 18 мая 2023
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Стало известно местонахождение пропавшего сына гендиректора сети «Гемотест»
Пропавшего сына гендиректора сети «Гемотест» нашли во Владимирской области.
Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ
Пропавшего сына гендиректора сети лабороторий «Гемотест» Рудема Газиева нашли во Владимирской области сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, 21-летний Аким Газиев был найден в съемной квартире в городе Гороховце оперативниками МВД и ФСБ России. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее сообщалось, что Газиева-младшего похитили неизвестные и требовали у его родителей выкуп в один миллион долларов. После этого предприниматель обратился с заявлением в полицию.