В Москве началось прощание с Юрием Шатуновым

В Москве в зале прощаний Троекуровского кладбища началось прощание с певцом Юрием Шатуновым. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщил ТАСС пресс-секретарь артиста Аркадий Кудряшов.

«Прощание с Юрием Шатуновым состоится 26 июня с 10:00 до 15:00 по Москве в помещении Прощального зала Троекуровского кладбища, по адресу: улица Рябиновая, владение 24», — рассказал собеседник.

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