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В Москве началось прощание с Юрием Шатуновым

В Москве началось прощание с Юрием Шатуновым
Фото: Артем Краснов / ТАСС

В Москве в зале прощаний Троекуровского кладбища началось прощание с певцом Юрием Шатуновым. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщил ТАСС пресс-секретарь артиста Аркадий Кудряшов.

«Прощание с Юрием Шатуновым состоится 26 июня с 10:00 до 15:00 по Москве в помещении Прощального зала Троекуровского кладбища, по адресу: улица Рябиновая, владение 24», — рассказал собеседник.

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры, на которых поклонники артиста начали петь его знаменитые хиты.

Уточняется, что родственников исполнителя на церемонии не будет. Они прилетят в этот день из Германии в Москву и простятся с Шатуновым уже в закрытом режиме. Певца кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище 28 июня.

Ранее стало известно, что российский певец, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет.

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