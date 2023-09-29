В Подмосковье очевидцы сняли на видео водителя автобуса за просмотром порно

На кадрах мужчина держит в руках телефон и шерит ролики на тематическом сайте во время движения автобуса. По словам очевидцев, отвлекшийся на порно мужчина несколько раз выехал на полосу встречного движения.

Как сообщает источник, ситуация произошла в час пик — около 8:50 пятницы, 29 сентября. Пассажиры сделали водителю замечание, а тот заявил, что просто смотрел новости.

Ранее в московском автобусе заметили пассажира, смотревшего в телефоне порно.