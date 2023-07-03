Перенесенная простуда вызвала у 22-летней россиянки остановку дыхания

22-летнюю россиянку спасли от вызванного простудой удушья врачи в подмосковном Подольске. Девушка поступила в больницу с болью в горле и затрудненным дыханием, рассказали «Мосленте» в пресс-службе областного Депздрава.

На осмотре медики выявили у пациентки эпиглоттит — острое воспаление верхних дыхательных путей и резкое сужение просвета гортани, вызванные простудным заболеванием. Врачи приняли решение об экстренной операции, во время которой у женщины произошла остановка дыхания.

Хирурги выполнили вскрытие просвета дыхательных путей, чтобы спасти жизнь пациентки. Через разрез ей была установлена дыхательная трубка. После этого врачи вскрыли абсцесс надгортанника.

Дыхательную трубку девушке удалили спустя неделю после успешной операции. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает, пациентка готовится к выписке.

Ранее врачи в подмосковном Видном спасли проглотившего жидкость для розжига полуторагодовалого ребенка.