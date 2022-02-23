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Педиатр раскрыла причины сезонной простуды у детей

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Педиатр раскрыла причины сезонной простуды у детей
Фото: cottonbro / Pexels

Врач-педиатр Исхакова Динара в беседе с «Мослентой» рассказала о причинах сезонной простуды у детей.

По словам медика, весной дети болеют ненамного чаще, чем в другое время года. Причиной сезонных простудных заболеваний является недостаточное количество солнца, недолгие прогулки на улице, длительный отопительный сезон и слишком сухой воздух в помещении, который подсушивают слизистые носа, образовывая корки, что способствует легкому внедрению инфекции в организм.

«При соблюдении некоторых мер в любой сезон можно снизить частоту заболевания», — отметила врач в разговоре.

Ранее, в декабре прошлого года, доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ Елена Мескина призвала не закутывать ребенка зимой в слишком теплую одежду.

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