Россиянам перечислили простые способы откладывания денег

Следующим шагом к грамотному накоплению денег она назвала планирование бюджета. Эксперт рекомендует записывать все доходы и расходы нза определенный периода времени (например, месяц). По ее словам, это позволит увидеть, на что именно уходят деньги и от каких трат можно отказаться.

Еще один пункт — определение приоритетности расходов. Для этого нужно выделить необходимые траты, такие как платежи по кредитам, аренда жилья и так далее. В этом пункте также необходимо выделить, на какие излишние расходы можно сократить бюджет.