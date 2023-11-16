Россиянам перечислили простые способы откладывания денег
Эксперт Кузнецова посоветовала создать бюджет для грамотного откладывания денег.
Простые способы откладывать деньги перечислила в беседе с «Мослентой» эксперт в области автоматизации бизнеса, основатель проекта «ФинБорд» Ольга Кузнецова. Одним из самых важных принципов она назвала установление конкретных финансовых целей.
Необходимо определить, на что именно вы хотите накопить деньги. Будь то покупка жилья, автомобиля или путешествий — чем более конкретные цели, тем легче будет сохранять мотивацию
Ольга Кузнецова
основатель проекта «ФинБорд»
Следующим шагом к грамотному накоплению денег она назвала планирование бюджета. Эксперт рекомендует записывать все доходы и расходы нза определенный периода времени (например, месяц). По ее словам, это позволит увидеть, на что именно уходят деньги и от каких трат можно отказаться.
Еще один пункт — определение приоритетности расходов. Для этого нужно выделить необходимые траты, такие как платежи по кредитам, аренда жилья и так далее. В этом пункте также необходимо выделить, на какие излишние расходы можно сократить бюджет.
Инвестирование сбережений является еще одним способом грамотного откладывания денег. Поиск возможностей для получения дохода из накопленных средств поможет увеличить ваш капитал со временем. Возможные инструменты инвестирования могут быть различными: акции, облигации и недвижимость, а также другие финансовые инструменты
Последним принципом грамотного накопления Кузнецова назвала регулярное откладывание денег. Постепенное формирование капитала через взносы позволит достичь финансовой цели, пояснила эксперт. Она советет устанавливать определенный процент от своего дохода на накопления.
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