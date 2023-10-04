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10:02, 04 октября 2023
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Роман Костомаров показал процесс письма протезом руки

Фигурист Костомаров написал свое первое слово протезом руки.

Роман Костомаров показал процесс письма протезом руки

Свое первое слово при помощи протеза написал фигурист Роман Костомаров, лишившийся конечностей из-за продолжительной болезни. Записанный на видео процесс письма он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мама. Первое слово. Написал впервые в своей новой жизни», — подписал он публикацию.

Пользователей сети восхитила сила воли спортсмена.

«Сил тебе! Обнимаем», «Это мощно, конечно! Здорово!», «Так радостно за вас. Божьей помощи вам во всем!», «Умница, просто герой! Сколько счастья в глазах», «Очень красивый почерк», — прокомментировали юзеры.

Ранее Роман Костомаров записал видео первой пробежки после операции.