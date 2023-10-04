Роман Костомаров показал процесс письма протезом руки

Пользователей сети восхитила сила воли спортсмена.

«Сил тебе! Обнимаем», «Это мощно, конечно! Здорово!», «Так радостно за вас. Божьей помощи вам во всем!», «Умница, просто герой! Сколько счастья в глазах», «Очень красивый почерк», — прокомментировали юзеры.

Ранее Роман Костомаров записал видео первой пробежки после операции.