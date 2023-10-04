10:02, 04 октября 2023
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Роман Костомаров показал процесс письма протезом руки
Фигурист Костомаров написал свое первое слово протезом руки.
Свое первое слово при помощи протеза написал фигурист Роман Костомаров, лишившийся конечностей из-за продолжительной болезни. Записанный на видео процесс письма он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Мама. Первое слово. Написал впервые в своей новой жизни», — подписал он публикацию.
Пользователей сети восхитила сила воли спортсмена.
«Сил тебе! Обнимаем», «Это мощно, конечно! Здорово!», «Так радостно за вас. Божьей помощи вам во всем!», «Умница, просто герой! Сколько счастья в глазах», «Очень красивый почерк», — прокомментировали юзеры.
Ранее Роман Костомаров записал видео первой пробежки после операции.