Известный рокер рассказал о «провинциальных» местах в Москве

О «провинциальных» территориях в столице рассказал в интервью «Москвич Mag» музыкант, один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

«Есть места в Москве, которые вызывают у меня провинциальное впечатление. Например, я встречал такие в конце Рязанского проспекта… Заходишь, проходишь по ним чуть глубже во дворы… И как будто оказался в городе Асбесте Свердловской области, где я родился и провел юность!» — поделился известный рокер.

Самойлов подчеркнул, что не назвал бы эти места в Москве нелюбимыми. По его мнению, те, кто изучает и по-настоящему любит столицу, знают, что в ее пределах можно «прочувствовать» практически любой российский город. «То есть в Москве можно найти любые энергии, можно абсолютно всю Россию представить», — объяснил музыкант.

Ранее совет столкнувшимся с уличными хулиганами людям дал московский рокер, лидер рок-группы «Диктофон» Андрей Макаров. Он порекомендовал держаться уверенно, но не проявлять встречную агрессию.