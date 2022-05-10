Психолог назвал оптимальное количество дней для полноценного отдыха

Несколько праздничных дней могут не смогут помочь сбросить психологическое напряжение, вызванное работой. В интервью радио Sputnik рассказала кандидат психологических наук Светлана Колосова рассказала, сколько нужно дней для оптимального отдыха.

«На работе обычно мы устаем не столько физически, сколько психологически. Основная причина желания отдохнуть — это психологические нагрузки. На человека влияет большой объем рабочей информации, который надо через себя каждый день пропускать. Чаще всего мы устаем от психологического давления. Важно отдыхать не только физически, но и психологически», — заявила специалист.

Психолог объяснила, что недели будет достаточно, чтобы отвлечься от работы, а для полноценного отдыха понадобиться от трех недель отпуска. Все зависит от того, чем заниматься в свободное время добавила эксперт. Собеседница заключила, что, во время отдыха важно переключать активные полушария мозга, а не просто лежать.

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