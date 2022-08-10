Психолог посоветовал практику позитивного мышления

Практику позитивного мышления посоветовал в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов.

«Есть несколько простых приемов для того, чтобы усилить позитивный настрой. Как можно чаще думайте о хорошем! Вспомните достижение, приятный момент, что-то, что вызвало у вас максимальный положительный настрой. Ранее я говорил, что анализировать свои ошибки нужно, глядя на ситуацию со стороны, не вовлекаясь в нее эмоционально. А здесь необходим обратный подход», — написал Долгов.

По мнению психолога, вспоминать положительный момент следует, на пределе вовлекая все органы чувств. Нужно представить себе визуальную картинку, вспомнить звуки, тактильные ощущения и запахи, сопровождавшие приятное событие. Далее следует в подробностях вспомнить и воспроизвести свои эмоции, а затем постараться их усилить.

Кроме того, важно не обесценивать собственные заслуги и регулярно хвалить себя за них. И если о своих ошибках и недочетах предпочтительно думать в третьем лице, то хвалить себя нужно исключительно в первом, отметил специалист.

«Пусть структуры, вызывающие хорошее настроение, повышающие самооценку и уверенность в себе, будут в тонусе, усиливаются и развиваются. Таким образом, позитив в итоге станет вашим базовым состоянием», — заверил Долгов.

Ранее психолог назвал способ поставить на место нападающего оппонента. Он объяснил, как реагировать на доводы типа «Если ты такой умный, то чего такой бедный?», «Как ты можешь судить об отношениях, если у тебя нет ни жены, ни детей», «Молод еще, на такие темы рассуждать».