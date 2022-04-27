Психолог перечислила правила счастливых отношений

Открытое общение с партнером является одним из основных правил счастливых отношений. Об этом «Мосленте» рассказала магистр клинической психологии, гештальт-терапевт, сертифицированный семейный психолог, руководитель реабилитационного центра «Двойной диагноз» Татьяна Метелева.

«Одна из отличительных черт здоровых отношений — способность открыто общаться. Близкие должны иметь возможность говорить о своих чувствах и сопереживать друг другу», — отметила специалист.

Психолог добавила, что у людей в паре часто отличаются предпочтения, убеждения и ценности — это абсолютная норма. При этом, по ее словам, следует стремиться к преодолению разногласий экологичным способом. «Часто пары, которые избегают конфликтов, рискуют столкнуться с усилением напряженности и неудовлетворенными потребностями. То, как пары реагируют на конфликт, важнее самого конфликта», — отметила собеседница. Метелева перечислила и другие рекомендации, посоветовав партнерам доверять друг другу и не ревновать, так как запреты, подозрения и скандалы могут привести к чувству изоляции и симптомам депрессии или тревоги.

Ранее психолог объяснила повышение интереса москвичей к интимным игрушкам.