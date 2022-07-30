Психолог объяснил популярный алгоритм манипуляции

Популярный алгоритм манипуляции «Дверь в лицо» объяснил в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов. По его словам, он заключается в чувстве вины за отказ даже в самой дикой и сюрреалистической просьбе и согласии на исполнение другого желания.

«Как только от того же человека, перед которым вы уже подсознательно испытываете вину за отказ — захлопнули дверь перед лицом — поступает более или менее вменяемое предложение, вы с радостью соглашаетесь, чтобы скомпенсировать чувство вины», — объяснил психолог.

Этот алгоритм часто применяется в бизнесе, в быту и даже в проектной деятельности, рассказал Долгов. Причем, этот вид манипуляции действеннее со стороны близких и значимых людей. Его упех определяется убеждением части людей, что факт отказа может отрицательно сказаться на их имидже.

Долгов сослался на известного американского психолога Роберта Чалдини, первым обратившего внимание на этот феномен. Он попался на уловку мальчика, предложившего билеты на какое-то мероприятие за 5 долларов, а после отказа, уговорившего его купить две шоколадки по доллару за штуку. В итоге психолог остался с нелюбимым им шоколадом, и без нужных ему денег.

Этот случай послужил толчком для разработанной Робертом Чалдини и его коллегами серии экспериментов, выявивших этот социально-психологический феномен. Психологи назвали его «Дверь в лицо».

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