Люди
19:45, 25 ноября 2022
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Психолог успокоил забывающих цель своего визита в соседнюю комнату людей

Психолог успокоил забывающих цель своего визита в соседнюю комнату людей
Фото: Yanal Tayyem / Unsplash

Людей, забывающих цель своего визита в соседнюю комнату, успокоил кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. В своем Telegram-канале эксперт рассказал, что это часто происходит у здоровых людей и связано с так называемым «эффектом границы событий».

«Психологи выяснили, что при прохождении через дверной проем в нашем сознании срабатывает механизм "границы событий", который отделяет один набор мыслей и воспоминаний от другого — примерно как эпизоды в кино. Наш мозг автоматически "отправляет в архив" те мысли, которые владели нами в предыдущей комнате, и очищает пространство для новых задач и впечатлений», — объяснил он.

Таким образом, по словам психолога, некоторые провалы в памяти — это лишь побочный эффект свойства мозга, а не признак опасного заболевания. Долгов уточнил, что для того, чтобы вспомнить, зачем вы пришли в комнату, следует просто вернуться туда, откуда начинали путь. Это поможет восстановить память.

Ранее Долго предложил эффективный способ избавления от фобий. Он рассказал о технике, в основе которой лежит метод диссоциации: когда человек получает возможность посмотреть на травмирующие события со стороны.

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