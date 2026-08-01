Психотерапевты указали на связь корпоративов с депрессией

После корпоративов и пятничных посиделок с коллегами психотерапевты фиксируют резкий рост числа клиентов. Как пишет Telegram-канал Shot, к депрессии может привести случайная интрижка на работе.

Увеличение числа мужчин и женщин, которые обращаются к специалистам за помощью, фиксируют с начала июля. Корпоративы с алкоголем снимают внутренние запреты и вскрывают старые симпатии к коллегам, что приводит к незапланированным сексуальным казусам. Ситуация усложняется, если кто-то из коллег женат.

После случайной близости чаще всего страдают мужчины: они переживают, что унизили и оскорбили коллегу. На консультациях они говорят примерно следующее: «Не знаю, как теперь работать, мне стыдно на нее смотреть».

«У женщин переживания другого рода: "Я упала в его глазах" и "Что скажут другие коллеги?" Офисные будни тех самых коллег часто превращаются в кошмар. Есть случаи, когда кто-то из них в итоге лишался работы», — отмечают журналисты.

Россиянам посоветовали не грызть себя за то, что уже нельзя изменить, так как это прямой путь к невротизации и «расстройству адаптации» (реакции на сильный стресс).

Ранее россиян призвали молиться Николаю Чудотворцу для защиты от коллег-крыс. Он известен как защитник несправедливо обижаемых.