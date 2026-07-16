Пугачева выставила на продажу квартиру в Москве с огромной скидкой

Певица Алла Пугачева не смогла продать пятикомнатную квартиру в элитном районе Москвы и была вынуждена сделать скидку в размере 30 миллионов рублей. Теперь объект продается за 390 миллионов рублей, пишет KP.RU.

Жилье площадью 303,9 квадратных метра в ЖК «Филипповский» расположено недалеко от метро «Кропоткинская». Квартиру продают через агентство и показывают лишь потенциальным покупателям. Несмотря на запрошенную артисткой сумму, сам объект, согласно текущим условиям рынка, оценивается примерно в 380 миллионов рублей, а его кадастровая стоимость составляет 222 миллиона.

«Если весной в ЖК "Филипповский" на продаже были две квартиры, то сегодня их восемь — разной площадью, с мебелью и без, с разным ремонтом, хочешь — с террасой. Средняя цена квадратного метра в этом ЖК — 1 миллион рублей. Но есть и сейл — 730 тысяч рублей, так как людям надо продать срочно. Есть вариант и за 1,4 миллиона рублей за квадратный метр. Выбор большой. Продать квартиру звезды сегодня, в принципе, проблематично», — объяснил риелтор, знакомый с ситуацией.

Адвокат Валерий Панасюк сообщил, что продажу квартиру могут осуществить по доверенности, поскольку Пугачева находится за границей. В таком случае деньги переведут на счет в России или доверенному лицу артистки.

Ранее сообщалось, что Гарри Каспарову запретили продавать квартиру в центре столицы. Жилье шахматиста стоимостью 176 миллионов рублей находится в Хамовниках.