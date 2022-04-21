Актер из фильма «Метро» вспомнил о сложных студенческих годах в Москве

Актер из фильма «Метро» Сергей Пускепалис вспомнил о сложных студенческих годах, проведенных в столице. Его процитировало интернет-издание «Москвич Mag».

Пускепалис переехал в Москву в 1999-м, поступил в ГИТИС и поселился в общежитии в Мещанском районе. После этого долгое время он жил в Бибирево, потом перебрался в район метро «Сокол», который ему особенно понравился.

Актер рассказал, что годы учебы в театральном университете дались ему особенно нелегко, приходилось подрабатывать, чтобы «держаться на плаву». «В общежитии на Трифоновке мы жили дружно. На курс старше училась прекрасная актриса Анна Уколова, известная сейчас многим. Родные присылали ей продуктовые посылки и иногда, когда становилось совсем непросто, она нас с ребятами подкармливала», — поделился воспоминаниями Пускепалис.

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