Россияне начали массово скупать путевки в санатории

Из-за сокращения числа доступных зарубежных направлений россияне старшего возраста начали массово скупать путевки в санатории. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов сообщил изданию, что спрос на услуги санаториев в марте 2022 года оказался ажиотажным, превысив в некоторых объектах уровень 2019 года на пять-десять процентов. Однако, по его словам, продажи идут в основном с небольшой глубиной из-за общей неопределенности.

Данилов считает, что главными факторами, по которым люди начали массово скупать путевки в санатории, является ограниченное количество доступных выездных направлений и программа туристического кешбэка, предлагающая за бронирование отдыха внутри страны по карте «Мир» возврать до 20 тысяч рублей.

Ранее россияне массово заинтересовались отдыхом в одной из соседних стран. По данным туроператоров спрос на отдых в Абхазию вырос на 28 процентов по сравнению с прошлым годом.