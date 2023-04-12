Бывшего замначальника Московской таможни посадили на пять лет за взятку

К пяти годам заключения в колонии строгого режима приговорил Хорошевский районный суд столицы бывшего заместителя начальника Московской таможни Сергея Цуканова. Как сообщает прокуратура Москвы, его признали виновным в получении взятки.

По данным обвинения, подтвержденным в суде, в октябре 2020 года он лично получил полмиллиона рублей от представителя проверяемой организации. Деньги должны были помочь в «решении вопроса» таможенного декларирования ранее изъятого товара. Высокопоставленный таможенник был задержан на месте получения взятки.

Ранее сообщалось об изъятии при обысках 40 миллионов рублей у пойманных на взятке замначальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова и начальника центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева.