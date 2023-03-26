Врач назвала пять неподходящих для завтрака продуктов
Врач Юзуп порекомендовала не есть на завтрак манную кашу.
Пять неподходящих для завтрака продуктов назвала «Мосленте» кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. Она отметила, что не есть с утра вредно для организма, но стоит внимательно подбирать продукты для утреннего приема пищи.
Прежде всего, врач порекомендовала отказаться от бутербродов с колбасой. «Колбаса содержит низкий процент мяса и много соли, крахмала и вкусовых добавок. Регулярное употребление такого завтрака ведет к набору лишнего веса», — отметила Юзуп.
Вопреки распространенному мнению, манная каша на завтрак не несет никакой пользы. В этой крупе нет сложных углеводов и клетчатки, зато имеется много глютена и крахмала, пояснила Юзуп. Из-за этого у современных детей нередко возникает аллергия на манку. Кроме того, пищевой ценности не несут различные каши быстрого приготовления.
Юзуп сообщила, что лучше не есть фитнес-батончики с неизученным составом. «Часто они рекламируются как здоровый продукт, но на деле в них минимум белка и клетчатки, много сахара и усилителей вкуса», — предупредила доктор.
Отказаться стоит и от плавленого сыра. «Для приготовления большинства таких сыров используется сырье низкого качества, добавляется большое количество натрия», — сказала специалист. Этот продукт лучше вовсе исключить из рациона людям с проблемами ЖКТ и гипертоникам.
Ранее вредные для завтрака продукты перечислил фитнес-тренер Максим Сливак. Он отметил, что круассаны, мюсли, хлопья с молоком и некоторые виды йогуртов могут способствовать набору веса и нанести вред здоровью.