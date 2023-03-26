Врач назвала пять неподходящих для завтрака продуктов

Пять неподходящих для завтрака продуктов назвала «Мосленте» кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. Она отметила, что не есть с утра вредно для организма, но стоит внимательно подбирать продукты для утреннего приема пищи.

Прежде всего, врач порекомендовала отказаться от бутербродов с колбасой. «Колбаса содержит низкий процент мяса и много соли, крахмала и вкусовых добавок. Регулярное употребление такого завтрака ведет к набору лишнего веса», — отметила Юзуп.

Вопреки распространенному мнению, манная каша на завтрак не несет никакой пользы. В этой крупе нет сложных углеводов и клетчатки, зато имеется много глютена и крахмала, пояснила Юзуп. Из-за этого у современных детей нередко возникает аллергия на манку. Кроме того, пищевой ценности не несут различные каши быстрого приготовления.

Юзуп сообщила, что лучше не есть фитнес-батончики с неизученным составом. «Часто они рекламируются как здоровый продукт, но на деле в них минимум белка и клетчатки, много сахара и усилителей вкуса», — предупредила доктор.

Отказаться стоит и от плавленого сыра. «Для приготовления большинства таких сыров используется сырье низкого качества, добавляется большое количество натрия», — сказала специалист. Этот продукт лучше вовсе исключить из рациона людям с проблемами ЖКТ и гипертоникам.

Ранее вредные для завтрака продукты перечислил фитнес-тренер Максим Сливак. Он отметил, что круассаны, мюсли, хлопья с молоком и некоторые виды йогуртов могут способствовать набору веса и нанести вред здоровью.