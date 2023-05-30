Эндокринолог перечислила пять опасных признаков нездоровья

Пять опасных признаков нездоровья перечислила в личном Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова. Она посоветовала сделать чекап при резком похудении и при отеках.

Врач предупредила, что резкое похудение за короткий срок может сигнализировать об онкологическом заболевании. Резкий набор веса тоже должен насторожить. В обоих случаях важно обратиться к терапевту.

Появление морщин, отекшие веки, тусклый цвет лица, по словам Павловой, иногда свидетельствуют о сбоях в работе эндокринной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем. Если отеки не спадают, это может быть связано с проблемами в почках, в сердечно-сосудистой системе или в щитовидной железе. В таком случае необходимо срочно обследоваться.

Тревожные сигналы — частые высыпания, акне, слишком сухая или жирная кожа, потемневшая кожа в подмышечных впадинах, на локтях, вокруг век и на задней поверхности шеи, ломкость ногтей, перхоть, постоянные трещины в углах губ, боль в веках.

Резкие смены настроения, раздражительность, апатия, усталость на протяжении более месяца тоже могут указывать на серьезные сбои в работе организма, дисбаланс гормонов и депрессию, отметила эндокринолог.

Ранее доктор Мясников перечислил факторы риска развития рака кожи.