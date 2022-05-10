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Эндокринолог назвала пять способов выйти из состояния обжорства

Эндокринолог назвала пять способов выйти из состояния обжорства
Фото: Tirza van Dijk / Unsplash

Эндокринолог Зухла Павлова назвала пять способов выйти из состояния обжорства после праздников. О них она рассказала в своем Telegram-канале.

Во-первых, врач порекомендовала пить больше воды комнатной температуры. По желанию туда можно добавить дольку лимона. «Соки, морсы, сладкие напитки (даже на сахарозаменителях) не годятся», — предупредила Павлова.

Во-вторых, эндокринолог призвала сократить количество простых углеводов. К ним относятся хлеб, торты, варенье, сухофрукты и сладкие фрукты. Специалист пояснила, что употребление в пищу этих продуктов провоцирует выделение «лишнего» инсулина, вызывающего чувство голода.

В-третьих, Павлова посоветовала включить в рацион мясо, рыбу и овощи. «Лучше отварное, "угольков" с конечными продуктами гликирования мы уже наверняка наелись. Также хороша ферментированная пища — например, квашеная капуста. Жуйте тщательно, ешьте медленно. Нам с вами надо сокращать объем желудка, с годами это становится все тяжелее», — рассказала врач.

Напоследок эндокринолог призвала заняться чем-то отвлекающим. «Безделье провоцирует обжорство», — пояснила Павлова. Отдельным пунктом специалист выделила пользу прогулок на свежем воздухе.

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