Рабочий погиб при обрушении перекрытий усадьбы в центре Москве

Рабочий погиб при обрушении перекрытий старинной усадьбы в центре Москвы. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах города.

По имеющейся информации, инцидент произошел в субботу, 13 мая, в Большом Черкасском переулке. При реконструкции старинного торгового дома Г. И. Хаджи-Консты на втором этаже обвалились перекрытия.

Стало известно, что пострадало двое рабочих, находящихся в здании в момент обрушения конструкций. Одного из пострадавших спасти не удалось, сообщает источник.

Ранее сообщалось, что рабочего насмерть придавило плитами на стройке в Москве.