17:01, 13 мая 2023
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Рабочий погиб при обрушении перекрытий усадьбы в центре Москве
Рабочий погиб при обрушении перекрытий старинной усадьбы в центре Москвы.
Фото: Josh Olalde / Unsplash
Рабочий погиб при обрушении перекрытий старинной усадьбы в центре Москвы. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах города.
По имеющейся информации, инцидент произошел в субботу, 13 мая, в Большом Черкасском переулке. При реконструкции старинного торгового дома Г. И. Хаджи-Консты на втором этаже обвалились перекрытия.
Стало известно, что пострадало двое рабочих, находящихся в здании в момент обрушения конструкций. Одного из пострадавших спасти не удалось, сообщает источник.
Ранее сообщалось, что рабочего насмерть придавило плитами на стройке в Москве.