11:18, 12 июня 2023
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Рабочий убил хозяина дома и ударил ножом его жену в Новой Москве
Помощник до смерти забил хозяина дома и ударил ножом его жену в Новой Москве.
Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com
Помощник до смерти забил 58-летнего хозяина дома и ударил ножом его жену в Новой Москве, сообщает Telegram-канал «112». Погибшим был депутат из Югры Александр Колодич.
По имеющейся информации, труп мужчины был обнаружен в подвале частного дома в понедельник, 12 июня. Его 55-летнюю супругу госпитализировали с ножевым ранением.
Преступником оказался 39-летний рабочий, помогавший семье с работами на участке. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело. Мотивы убийства выясняются.
Ранее в подмосковном Воскресенске 26-летний мужчина избил и задушил сожительницу.