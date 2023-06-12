Рабочий убил хозяина дома и ударил ножом его жену в Новой Москве

Помощник до смерти забил 58-летнего хозяина дома и ударил ножом его жену в Новой Москве, сообщает Telegram-канал «112». Погибшим был депутат из Югры Александр Колодич.

По имеющейся информации, труп мужчины был обнаружен в подвале частного дома в понедельник, 12 июня. Его 55-летнюю супругу госпитализировали с ножевым ранением.

Преступником оказался 39-летний рабочий, помогавший семье с работами на участке. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело. Мотивы убийства выясняются.

Ранее в подмосковном Воскресенске 26-летний мужчина избил и задушил сожительницу.