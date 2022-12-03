Юрист объяснила порядок оплаты работы в праздники

Порядок оплаты работы в праздничные дни объяснила агентству «Прайм» адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева. По ее словам, работа в праздники должна оплачиваться не менее чем в двойном размере, либо компенсироваться выходным в выбранный сотрудником день.

«Согласно статье 153 Трудового кодекса РФ оплата в повышенном размере положена всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Так, сдельщикам праздничный день должен быть оплачен не менее чем по двойным сдельным расценкам; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки», — пояснила эксперт.

Работникам с должностным окладом положена оплата труда не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада) за день или час работы сверх оклада. Это касается случаев, когда работа в выходной или праздник была в пределах месячной нормы рабочего времени. Если время работы превысило указанную норму, то оно должно оплачиваться в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада) за день или час работы сверх оклада и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки части оклада за день или час работы сверх оклада.

«Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов)», — предупредила юрист.

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