Радиоведущая Митрофанова объяснила теорию «плоской земли московской»

Теорию «плоской земли московской» объяснила в интервью «Москвич Mag» известная российская радио- и телеведущая, музыкальный журналист и диджей Маргарита Митрофанова.

«Считаю, что Москва абсолютно плоская. Поэтому любого заметного, "выпуклого" человека на этой ужасной равнине всегда видно. И особенно — за хорошие дела», — поделилась своей точкой зрения она.

Ранее аргументы в защиту теории плоской Земли нашел певец Юрий Лоза. «Нет более объективного аргумента, чем закон сообщающихся сосудов», — заявил он.