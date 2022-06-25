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Радиоведущая Митрофанова объяснила теорию «плоской земли московской»

Радиоведущая Митрофанова объяснила теорию «плоской земли московской»
Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Теорию «плоской земли московской» объяснила в интервью «Москвич Mag» известная российская радио- и телеведущая, музыкальный журналист и диджей Маргарита Митрофанова.

«Считаю, что Москва абсолютно плоская. Поэтому любого заметного, "выпуклого" человека на этой ужасной равнине всегда видно. И особенно — за хорошие дела», — поделилась своей точкой зрения она.

Ранее аргументы в защиту теории плоской Земли нашел певец Юрий Лоза. «Нет более объективного аргумента, чем закон сообщающихся сосудов», — заявил он.

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