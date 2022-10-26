Люди
11:05, 26 октября 2022
1 мин.

Раскрыты требования в райдерах российских звезд

Раскрыты требования в райдерах российских звезд
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Особые требования в райдерах некоторых российских звезд сцены раскрыл «Ленте.ру» музыкальный и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров. Например, певец Филипп Киркоров обязательно требует газированный напиток Coca Cola.

«Есть те, кто требует запрещенные вещества у организаторов мероприятий, корпоративов. Были случаи, когда артисты отказывались выходить выступать, пока не получат требуемого. Еще были те, кто просил принести кальян непосредственно на сцену», — рассказал он.

Ашуров добавил, что некоторые отечественные звезды запрашивают личные самолеты, сопровождение дежурной машины и даже конкретных охранников. По его словам, условием многих артистов является и предоставление алкоголя.

«А вот Олечка Бузова любит колбасу. Ей важно, чтоб нарезка обязательно была в гримерке. А певице Елке, допустим, очень важны молчаливые водители, на уровне немых. Также она ждет, чтоб всегда были гречка, ровно десять вареных яиц и авокадо», — сообщил собеседник издания.

Ранее Киркоров назвала своим «главным грехом» обжорство. Он раскрыл продукт, без которого не представляет свой день: это сладкая газировка.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.