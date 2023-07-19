Раскрыты требования из райдера Филиппа Киркорова

Требования из райдера певца Филиппа Киркорова раскрыли в Teleprogramma.pro. Выяснилось, что артист включил в пожелания цветы, зеркало в полный рост и фастфуд.

В гримерке Киркорова должны находиться букеты гвоздик, сирени и хризантем и шкаф на 20 комплектов одежды. Помимо фастфуда, из еды во время гастролей певец предпочитает мясные и сырные нарезки, морепродукты, зефир в шоколаде, фрукты и газировку.

Ранее в сети раскрыли требования из райдера певца Александра Реввы. Артист готов выступить на корпоративе в России за пять миллионов рублей.