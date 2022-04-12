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Константин Райкин отреагировал на информацию о своем увольнении

Константин Райкин отреагировал на информацию о своем увольнении
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Актер, режиссер и педагог Константин Райкин, которого ранее уволили с поста художественного руководителя «Высшей школы сценических искусств» (Театральной школы Райкина) в разговоре с изданием «Подъем» отреагировал на появившуюся в СМИ соответствующую информацию.

Педагог подтвердил свое увольнение и сказал, что его должность была сокращена. «Он ректор института Анатолий Полянкин убрал это название, убрал меня, убрал должность худрука. Просто теперь нет такой должности», — объяснил Райкин. Как сообщает издание, он планирует юридически оспорить увольнение.

По словам режиссера, ректор Полянкин, который сократил его должность, даже не появляется в образовательном учреждении и не знает студентов в лицо.

Ранее сообщалось, что студсовет был не согласен с увольнением Райкина и заявил прессе, что данное решение «неприемлемо и идет вразрез с интересами студентов». Учащиеся, в свою очередь, обратились к Рособрнадзору за помощью в разрешении ситуации.

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