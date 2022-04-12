Константин Райкин отреагировал на информацию о своем увольнении

Актер, режиссер и педагог Константин Райкин, которого ранее уволили с поста художественного руководителя «Высшей школы сценических искусств» (Театральной школы Райкина) в разговоре с изданием «Подъем» отреагировал на появившуюся в СМИ соответствующую информацию.

Педагог подтвердил свое увольнение и сказал, что его должность была сокращена. «Он ректор института Анатолий Полянкин убрал это название, убрал меня, убрал должность худрука. Просто теперь нет такой должности», — объяснил Райкин. Как сообщает издание, он планирует юридически оспорить увольнение.