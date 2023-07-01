Подмосковный врач перечислила неочевидные признаки рака легких

Неочевидные признаки рака легких перечислила в беседе с «Мослентой» врач-онколог Видновской РКБ Гузаль Азизова. Возможным симптомом болезни она назвала. В частности, немотивированную слабость.

«Первые симптомы рака легких часто не имеют прямой связи с дыхательной системой. Если вы чувствуете немотивированную слабость и усталость уже в первой половине дня, это довольно тревожный симптом, который нельзя оставлять без внимания», — заявила врач.

По словам Азизовой, повышенная утомляемость может сопровождаться субфебрильной температурой, которая не сбивается препаратами. Это может сопровождаться необъяснимым кожным зудом с развитием дерматита, головокружениями, нарушением координации движений или потерей чувствительности. При появлении этих признаков нужно незамедлительно обратиться к врачу для прохождения диагностики.

Ранее о повышенном риске развития меланомы у офисных работников предупредил врач-онколог, эксперт телеканала «Доктор», член Российского общества клинической онкологии, лидер группы по меланоме, опухолям кожи и саркомам Института онкологии Хадасса Игорь Утяшев.