Онколог назвал указывающие на рак печени симптомы

Симптомы, которые могут указывать на рак печени, назвал «Известиям» врач-хирург первой категории, врач-онколог «СМ-Клиника» Дмитрий Зинатулин. Он предупредил, что на ранних стадиях заболевание часто протекает бессимптомно.

«При прогрессировании процесса клиническая картина общих симптомов характеризуется нарастающей слабостью, быстрой утомляемостью, снижением работоспособности, потерей массы тела, анемией, наличием диспепсических явлений: снижение аппетита вплоть до полного его отсутствия, извращение вкусовых ощущений, тошнота», — сказал Зинатулин.

Кроме того, появляются боли в правом подреберье, которые могут распространяться на спину и правую лопатку. Эксперт уточнил, что первичный рак печени может появиться из-за вирусных гепатитов, цирроза, неалкогольного стеатогепатита, афлатоксина и аутоиммунного гепатита.

Чтобы обнаружить рак органа, врачи чаще всего применяют ультразвуковое исследование, компьютерную и магнитно-резонансную томографию.

Ранее признаки поражения печени перечислила врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко. По ее словам, о поражении органа может свидетельствовать тяжесть в боку.