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19:37, 24 февраля 2023
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Названы наиболее подверженные раку породы собак

Названы наиболее подверженные раку породы собак
Фото: Unsplash

Породы собак, наиболее подверженные раку, назвали «Газете.Ru» ветеринары. Исследования показали, что породы отличаются не только по возрасту выявления рака, но и по склонности к опухолям. Одна из причин — это дефекты белка p53.

«Есть породы, которые имеют опасные мутации в гене TP53 (регулирует выработку белка p53), например, различные виды ретриверов и бернские зенненхунды. Такие собаки часто склонны к развитию злокачественных опухолей, генетический риск доходит до 51 процента», —объяснил ветеринарный онколог Александр Каблуков.

Собаки породы скотч-терьер имеют высокий риск рака мочевого пузыря, а немецкие боксеры, доберманы и ротвейлеры склонны к лимфомам. У мопсов чаще всего выявляют мастоцитомы, а у немецких овчарок — гемангиосаркомы (опухоли сосудистой ткани). Гигантские же породы имеют высокий риск остеосарком, поражающих кости.

На заболевание у собаки, по словам специалистов, указывают снижение массы тело животного и утомляемость. Важнейший признак кроется именно в понижении мышечной массы, а не в самом похудении питомца.

Ранее кинолог Владимир Голубев назвал причины тремора, которые чаще всего встречаются у собак мелких пород.

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