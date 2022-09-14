В сети раскритиковали Бузову за фото с отдыха

Популярную певицу, актрису и блогера Ольгу Бузову раскритиковали пользователи сети за фотографию с отдыха в бикини. Снимком звезда поделилась на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Господи, да возьмите ее уже кто-нибудь замуж», «Не надоело седалищем красоваться?», «Когда не удалась лицом», «Ни одну артистку в таком положении не видела. Ольга, вы не соответствуете им», «Как открытая книга! Нормальный мужчина такое не приветствует», — прокомментировали юзеры.

На фото Бузова позирует, стоя на коленях в бассейне спиной к фотографирующему. На ней купальник салатового цвета. Геолокация соответствует банному комплексу на Красной Поляне.

Ранее Бузову обвинили в чрезмерном использовании фотошопа. Это случилось после того, как исполнительница выложила снимок в купальнике.