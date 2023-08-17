Раскрыт самый быстрый способ испортить отношения с ребенком на долгие годы

Самый быстрый способ испортить отношения с ребенком на долгие годы раскрыла в интервью «Мосленте» мать-одиночка из Москвы Полина Санаева. Она отметила, что ей удалось рассориться со старшим сыном из-за оценок в школе.

Москвичка советует родителям не давить на детей по поводу этой темы, так как подростки воспринимают ее очень болезненно. Так как это первый ее ребенок, Санаева в его воспитании уделяла большое внимание дисциплине. Со вторым ребенком, дочерью, горожанка уже позволяла себе послабления.

«С оценками как-нибудь да разберетесь, а вот с потерянным контактом, доверием и близостью можно не разобраться до конца жизни», — подчеркнула она, отметив, что теперь согласна терпеть плохие оценки, лишь бы избежать чувства вины перед ребенком.

Ранее Санаева раскрыла способ тактично рассказать детям об ушедшем из семьи отце.