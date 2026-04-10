Раскрыта ложь москвичей о количестве партнеров

Москвичи чаще всего врут окружающим о трех вещах: уровне дохода, отношении к людям и количестве предыдущих партнеров. Об этом столичные жители рассказали газете «Взгляд».

«Люди часто врут по поводу количества предыдущих партнеров. Вероятно, они боятся показаться легкомысленными и испорченными», — отметил один из опрошенных. Другая в дополнение добавила, что горожане также не любят распространяться и о причинах расставания.

Другой привел в пример популярные в сети ролики с Патриарших прудов, герои которых часто заявляют о небывалых доходах, а на самом деле, вероятно, приехали прогуляться по элитному району города на метро.

Еще одна респондентка указала, что коллеги по работе часто надевают маски — от них вряд ли можно услышать правду в лицо. Что касается москвичек, то их также уличили и в скрытии реального возраста.

