Раскрыта предварительная причина смерти Ирины Мирошниченко

Предварительную причину смерти народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко раскрыл Telegram-канал Mash. По данным источника, актриса умерла от последствий септического шока.

У актрисы развилась полиорганная недостаточность — инфекционное осложнение, при котором ткани перестают пропускать достаточно кислорода. Артериальное давление в таком случае падает до критических отметок.

Врачи диагностировали у Мирошниченко инфекционный эндокардит, который привел к осложнениям. Также у актрисы выявили опухоль турецкого седла в головном мозге.

Ранее стало известно, что народная артистка РСФСР умерла в больнице, не приходя в сознание. Последние дни жизни Мирошниченко провела в реанимации.