11:50, 10 сентября 2023
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Раскрыта стоимость пятикомнатной квартиры Басты в Москве
Рэпер Баста сообщил о покупке квартиры в Москве за более чем миллион долларов.
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Стоимость своей пятикомнатной квартиры в Москве раскрыл рэпер Баста (Василий Вакуленко) в YouTube-шоу «Вписка». Артист рассказал, что восемь лет назад приобрел жилье в строящемся доме за более чем миллион долларов по текущему курсу.
В 2015 году стоимость квартиры в центре столицы площадью 200 квадратных метров составила около 40-50 миллионов рублей. Рэпер отметил, что дизайном интерьера занималась его супруга Елена. Жилплощадь оформлена в светлых тонах, а пол устлан итальянским паркетом.
Ранее стала известна стоимость квартиры Кристины Орбакайте в центре Москвы.