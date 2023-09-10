Раскрыта стоимость пятикомнатной квартиры Басты в Москве

Стоимость своей пятикомнатной квартиры в Москве раскрыл рэпер Баста (Василий Вакуленко) в YouTube-шоу «Вписка». Артист рассказал, что восемь лет назад приобрел жилье в строящемся доме за более чем миллион долларов по текущему курсу.

В 2015 году стоимость квартиры в центре столицы площадью 200 квадратных метров составила около 40-50 миллионов рублей. Рэпер отметил, что дизайном интерьера занималась его супруга Елена. Жилплощадь оформлена в светлых тонах, а пол устлан итальянским паркетом.

Ранее стала известна стоимость квартиры Кристины Орбакайте в центре Москвы.