Раскрыта сумма заработка попрошайки в Москве

Бездомный Александр Борода в беседе с «Мослентой» назвал основные для бездомного попрошайки способы заработка карманных денег в Москве.

«Однажды я решил, что мне пора зарабатывать свои карманные деньги. На площади трех вокзалов я познакомился с бродягой по прозвищу "Кудряшка ", который подсказал идею, как это сделать. Я увидел, что на своей табличке он просто написал правду: "Живу на улице, помогите, чем можете "», — объяснил Борода и уточнил, что после этого случая взял идею себе на вооружение.

После этого, по его словам, он сделал похожую картонку со своей записью и стал получать от прохожих около 500 рублей за пару часов. Бездомный также пояснил, что для этого он придумал свою тактику — каждые два часа менять место дислокации. «Это напоминало обычную прогулку по Москве и вносило в жизнь разнообразие», — поделился мужчина.

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