Раскрыто главное правило знакомств в сети

Главное правило знакомств в сети в беседе с «Мослентой» раскрыла опытный пользователь дейтинг-сервисов, блогер из Москвы Ксения. Она посоветовала россиянам приходить на сайты знакомств с определенными запросами, точно зная, что именно хочет найти человек.

«Надо понимать, что ты ищешь и что готов или готова предложить другим», — сказала она.

Блогер пояснила, что кто-то приходит на сайты знакомств за просто общением, кто-то — за поиском партнера для интимных связей, а кто-то хочет найти там спутника жизни. По словам Ксении, обычно у людей написано в анкетах, что именно они ищут — эти пожелания нужно учитывать перед началом общения.

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