Раскрыто количество католиков в России

Общее количество крещеных католиков, проживающих на территории России, в интервью РИА Новости назвал Председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци. По его словам, в РФ их около миллиона.

При этом в Москве богослужения посещают пять-шесть тысяч человек. Количество прихожан после пандемии COVID-19 немного возросло, сообщил священнослужитель.

Архиепископ напомнил, что на сегодняшний день в Москве действует три католических храма: Кафедральный собор Непорочного Зачатия на Малой Грузинской улице, храм святого Людовика на Лубянке и приход святого Людовика в Люблине.

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