Раскрыто количество католиков в России
Архиепископ Пецци сообщил о миллионе проживающих в России крещеных католиков.
Общее количество крещеных католиков, проживающих на территории России, в интервью РИА Новости назвал Председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци. По его словам, в РФ их около миллиона.
При этом в Москве богослужения посещают пять-шесть тысяч человек. Количество прихожан после пандемии COVID-19 немного возросло, сообщил священнослужитель.
Архиепископ напомнил, что на сегодняшний день в Москве действует три католических храма: Кафедральный собор Непорочного Зачатия на Малой Грузинской улице, храм святого Людовика на Лубянке и приход святого Людовика в Люблине.
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