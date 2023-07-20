Раскрыто убийство 11-летнего ребенка в московском парке

Следователи столичного СК раскрыли убийство 11-летнего подростка, тело которого накануне было найдено в коллекторе в парке Коломенское в Москве. В четверг, 19 июля, правоохранители сообщили, что в убийстве мальчика оказался виновен его 13-летний знакомый.

Установить подозреваемого смогли по камерам наружного наблюдения. На кадрах видно, как дети заходят в парк вместе и младший ребенок уже не выходит обратно.

При обыске в доме подозреваемого были найдены улики, в том числе застиранная одежда со следами крови. Кроме того, на месте преступления было обнаружено и изъято орудие убийства.

По данным столичной прокуратуры, 13-летний подросток признался в совершении преступления. Расследование продолжается.

Ранее 18 июля сообщалось, что тело 11-летнего ребенка с ножевыми ранениями нашли в коллекторе в Москве.