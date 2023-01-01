Люди
04:19, 01 января 2023
1 мин.

Раскрыты любимые новогодние традиции россиян

Раскрыты любимые новогодние традиции россиян
Фото: Unsplash

Свои любимые новогодние традиции 1600 россиян раскрыли благодаря опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. 15 процентов респондентов отметили, что больше всего в праздник им нравится собираться с родными и друзьями.

Для 12 процентов опрошенных любимой традицией стало украшение дома и елки, для шести — обмен подарками и праздничное застолье. Три процента заявили, что в Новый год с удовольствием ходят в баню, запускают фейерверки, готовят, смотрят новогодние фильмы. Каждый двадцатый россиян сообщил, что не представляет праздник без салата оливье.

Ранее аналитики назвали самые раздражающие россиян факторы перед Новым годом. Ими оказались готовка праздничных блюд и уборка.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.