Раскрыты подробности экстренной госпитализации легендарного российского актера

Легендарный советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Евгений Стеблов попал в больницу с подозрением на опасное осложнение паховой грыжи. Об этом сообщает «Московский комсомолец» («МК»).

По информации издания, 80-летнему артисту, известному по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве» и «По семейным обстоятельствам», стало плохо в московской квартире в ночь с 19 на 20 июня. Его экстренно отвезли в больницу имени Боткина.

Помощница актера рассказала, что врачи не подтвердили подозрений по поводу паховой грыжи. Состояние знаменитости стабилизировали и через два часа отпустили домой.

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