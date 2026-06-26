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Опубликовано 26 июня 2026, 11:55
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Раскрыты подробности экстренной госпитализации легендарного российского актера

«МК»: Актера Евгения Стеблова госпитализировали в Москве.
Раскрыты подробности экстренной госпитализации легендарного российского актера
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Легендарный советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Евгений Стеблов попал в больницу с подозрением на опасное осложнение паховой грыжи. Об этом сообщает «Московский комсомолец» («МК»).

По информации издания, 80-летнему артисту, известному по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве» и «По семейным обстоятельствам», стало плохо в московской квартире в ночь с 19 на 20 июня. Его экстренно отвезли в больницу имени Боткина.

Помощница актера рассказала, что врачи не подтвердили подозрений по поводу паховой грыжи. Состояние знаменитости стабилизировали и через два часа отпустили домой.

Ранее сообщалось о госпитализации знаменитого дирижера Владимира Спивакова с подозрением на инсульт.

Автор:Анна Вальман
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