Раскрыты подробности о подготовке к экзаменам сдавшей ЕГЭ на 500 баллов москвички

Москвичка Екатерина Малкова, сдавшая ЕГЭ на 500 баллов, готовилась сама и на профильных занятиях в школе, пишет «Комсомольская правда».

Родители пригласили для школьницы репетитора только по химии, поскольку именно этот предмет вызывал у нее наибольшее волнение, несмотря на то что пробные экзамены она стабильно писала на 100 баллов.

Чтобы снять напряжение во время подготовки, девушка ежедневно гуляла в парке, читала произведения классиков английской литературы в оригинале и старалась соблюдать режим, уделяя сну не менее восьми часов в сутки.

«Только упорным трудом, усидчивостью и трудолюбием можно добиться высоких результатов. Очень хочу, чтобы Катюша развивала российскую науку. У ребенка — высокий потенциал», — заявила учитель физики Светлана Ермакова.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил московскую школьницу, которая сдала ЕГЭ на 500 баллов, и отметил, что это результат невероятного труда, блестящего интеллекта и несгибаемой воли.