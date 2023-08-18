17:15, 18 августа 2023
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Раскрыты подробности об угрозах Ладе Дэнс
Директор Лады Дэнс сообщил о голосовых сообщениях с угрозами в адрес певицы.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Подробности об угрозах певице Ладэ Дэнс раскрыл ее директор Сергей Пудовкин. В интервью Teleprogramma.pro он сообщил, что артистке поступило 11 голосовых сообщений с угрозами.
«Все они записаны и переданы правоохранительным органам для возбуждения уголовного дела по факту угрозы убийством. Проверка будет произведена в отношении двух подозреваемых», — рассказал Пудовкин.
Как пишет издание, причина угроз — претензии Дэнс в адрес транспортной компании, которой принадлежит попавшее в ДТП такси, где находилась певица. Директор Дэнс добавил, что к артистке приставлена охрана.
Ранее в СМИ появилась информация, что отвергнутый артисткой фанат пригрозил ей убийством.