Раскрыты тренды на цвета осенью и зимой 2023-2024 годов

Цвета, которые будут в тренде осенью и зимой 2023-2024 годов, назвал «Мосленте» основатель и идейный вдохновитель бренда одежды TANAS Александр Максимов.

«В стиле casual будут преобладать базовые цвета. Спортивные линейки ориентированы на более яркие, контрастные сочетания. Это динамично, производит впечатление и заряжает», — сказал эксперт.

Сославшись на отчет Fashion Color Trend Report компании Pantone LLC, Максимов спрогнозировал моду в холодный сезон на нежно-персиковый и розово-фиолетовый. Он отметил, что первый оттенок привлекателен и сам по себе, и в сочетании с красно-оранжевым или фиолетовым.

До конца 2024 года будут популярны оттенки красного цвета из ряда маджента. Максимов рекомендовал обратить внимание на красно-оранжевый, солнечный-желтый и благородный синий с жемчужными переливами.

По словам эксперта, лучшее сочетание цветов в одежде — один яркий акцент на базовом фоне. Основные базовые тона — черный, белый, темно-синий, бежевый и графитовый, напомнил фешен-эксперт.

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