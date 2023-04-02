Назван самый распространенный аллерген весной в Москве

Самый распространенный аллерген весной в столице и области в беседе с «Вечерней Москвой» назвала аллерголог-иммунолог Надежда Логина. По ее словам, это береза.

Врач рассказала, что береза является главным аллергеном для жителей средней полосы нашей страны. В пыльце березы содержатся молекулы, которые вызывают самую сильную реакцию у человека. Частицы растения атакуют слизистую оболочку органов дыхания и трудно оттуда устраняются.

Кроме березы, аллергию в период цветения также провоцируют орешина, лещина и ольха, отметила специалист. Основными симптомами аллергии являются заложенность и выделения из носа, сильный зуд, першение и кашель.

Ранее аллерголог Суворова назвала основные способы борьбы с весенней аллергией.