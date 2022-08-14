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Растяжка Волочковой восхитила пользователей сети

Растяжка Волочковой восхитила пользователей сети
Кадр: @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала свою растяжку на видео и восхитила пользователей сети. Ролик танцовщица опубликовала в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На выложенных кадрах лежащая на коврике балерина демонстрирует упражнения на различные группы мышц под собственную песню. «Это не тренировка, а упражнения для растяжки и тонуса после часовых занятий и репетиций», — пояснила Волочкова.

Ролик вызвал бурную реакцию у фолловеров. «Настя молодец, как работает — так и отдыхает», «Это сильно», «Хорошая песня, классная растяжка», — написали поклонники. Знаменитость в комментариях отметила, что считает трудолюбие своим «образом жизни».

Ранее россиян восхитила фотография Волочковой в ботфортах. Образ балерины в парике с челкой и одежде с изображениями американской актрисы Мэрилин Монро не оставил ее подписчиков равнодушными.

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