Растяжка Волочковой восхитила пользователей сети

На выложенных кадрах лежащая на коврике балерина демонстрирует упражнения на различные группы мышц под собственную песню. «Это не тренировка, а упражнения для растяжки и тонуса после часовых занятий и репетиций», — пояснила Волочкова.

Ролик вызвал бурную реакцию у фолловеров. «Настя молодец, как работает — так и отдыхает», «Это сильно», «Хорошая песня, классная растяжка», — написали поклонники. Знаменитость в комментариях отметила, что считает трудолюбие своим «образом жизни».

Ранее россиян восхитила фотография Волочковой в ботфортах. Образ балерины в парике с челкой и одежде с изображениями американской актрисы Мэрилин Монро не оставил ее подписчиков равнодушными.