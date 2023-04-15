Представившиеся сотрудниками ППС россияне разбили чужое авто и попали на видео

По данным Telegram-канала Baza, виновники аварии хотели скрыться, но были задержаны местными жителями. В разговоре с ними они представились сотрудниками ППС. Как сообщают очевидцы, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие на место сотрудники ДПС отправили водителя на медосвидетельствование, однако через несколько часов он вернулся на место аварии и начал угрожать собравшимся у разбитой машины горожанам. Спустя некоторое время виновники аварии вместе с еще тремя девушками сели в другой автомобиль и уехали.

Ранее водитель каршеринговой машины протаранил несколько припаркованных во дворе автомобилей и попал на видео.