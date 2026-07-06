Разбойник с иглой для сигар напал на пенсионерку в центре Москвы

В Тверском районе Москвы задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на пенсионерку. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимира Васенина.

По данным полиции, на Бутырском Валу злоумышленник пришел на детскую площадку и присел на лавочку к пожилой женщине.

«Продемонстрировав ей предмет, похожий на шило, и применив силу, в результате чего женщина упала, мужчина отобрал принадлежащий ей мобильный телефон», — пояснил Васенин.

Пенсионерка хотела догнать грабителя, но он убежал. Она обратилась в полицию, и правоохранители нашли и задержали 42-летнего уроженца Балашихи. При себе у него была специальная игла для прокалывания сигар, которой он угрожал женщине, а также ее телефон.

Следователь ОМВД России по Тверскому району возбудил уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»). Подозреваемый арестован.

Ранее в Московской области раскрыли серию дел об убийствах и изнасилованиях более чем 20-летней давности.